K 11 - Kommissare im Einsatz

Der abonnierte Tod

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 119 vom 14.02.2025
Der abonnierte Tod

Der abonnierte TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 119: Der abonnierte Tod

22 Min. Folge vom 14.02.2025 Ab 12

Mord oder Selbstmord? Diese Frage stellen sich die Kommissare, nachdem sich ein junger Mann vom Hochhaus gestürzt hat. Er weist jedoch Verletzungen auf, die nicht von dem Sturz kommen können. Der Verdacht auf Folter steht im Raum. Die Ermittlungen konzentrieren sich schnell auf eine Drückerkolonne, deren Mitglied der junge Mann war. Robert Ritter lernt bei seinen verdeckten Ermittlungen die radikalen Methoden der Chefin kennen. Hat sie den jungen Mann ermordet?

