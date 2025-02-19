K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Kein Entkommen
23 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Vor sechs Jahren wurde der elfjährige Sohn einer Mutter nach seinem Verschwinden für tot erklärt. Doch jetzt will sie ihn an einer Tankstelle wiedergesehen haben. Lebt ihr totgesagtes Kind doch noch? Als die Kommissare die Eltern erneut aufsuchen, finden sie die Mutter mit aufgeschnittenen Pulsadern auf. Wollte die Mutter so kurz vor dem Wiedersehen wirklich sterben? Die Kommissare ermitteln, dass sich ein Unbekannter für die Tat verantworten muss ...
