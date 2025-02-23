K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 146: Lebenslang Tod
22 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Ein verurteilter Mörder bricht aus dem Gefängnis aus. Seine Ehefrau ist in höchster Gefahr - sie hat damals gegen ihren Mann ausgesagt und ihn hinter Gitter gebracht. Tatsächlich versucht sich der Mann zu rächen und wird dabei von seiner Ehefrau erschossen. Doch dann entdecken die Kommissare, dass damals alles ganz anders abgelaufen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick