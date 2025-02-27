K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: This is the End
22 Min.Ab 12
Ein Erpresser droht, die gesamte Stadt mit einem Giftanschlag auszulöschen. Auf der Suche nach ihm geraten Gerrit Grass und Robert Ritter unter Beschuss und müssen mit ihrem Leben bezahlen. Auch Michael Naseband und Alexandra Rietz kommen zu spät, um die menschenvernichtende Bestie aufzuhalten. Ist das das Ende einer Ära? Oder doch nur ein böser Alptraum?
