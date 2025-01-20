Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 34vom 20.01.2025
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Ein Privatdetektiv wird erschossen und auf einer Abfall-Deponie verscharrt. Anscheinend wurde ihm ein harmloser Auftrag zum Verhängnis: Er observierte einen vermeintlich untreuen Ehemann. Tatsächlich ist der Verdächtige samt seiner Waffe verschwunden. Kurz darauf wird auf der Deponie ein blutiger Teppich sichergestellt - er stammt aus dem Schlafzimmer des Flüchtigen ...

SAT.1 GOLD
