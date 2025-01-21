Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord in Paris

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 35 vom 21.01.2025
Folge 35: Mord in Paris

23 Min. Folge vom 21.01.2025 Ab 12

Die Suche nach einem vermissten Mann führt die Kommissare in eine zwielichtige Bar. Angeblich hat er dort gearbeitet, doch keiner will ihn kennen. Michael Naseband ermittelt undercover und wird dabei auf einen Franzosen aufmerksam. Der mysteriöse Gast scheint in der Bar einen Auftragsmörder zu suchen! Offenbar ist in Insiderkreisen bekannt, dass dort Profikiller vermittelt werden.

