K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Geständnis wider Willen
23 Min.Ab 12
Als eine verwirrte Frau von einer Polizeistreife aufgegriffen wird, gesteht sie unter Tränen, ihren gewalttätigen Ehemann getötet zu haben. Doch als die Kommissare zum Tatort kommen, ist die Leiche verschwunden. Und nicht nur das: Es fehlen 150.000 Euro aus dem Besitz des Opfers. Als wenig später die Leiche des Mannes in einem Waldstück gefunden wird, gerät sein Sohn unter Verdacht ...
