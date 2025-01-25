Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Häschen in der Grube

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 49
Folge 49: Häschen in der Grube

23 Min.Ab 12

Ein Kaninchenzüchter wird ermordet - er hat die Nacht vor einer wichtigen Ausstellung bei seinen Tieren im Vereinsheim verbracht. Seine Ehefrau ist überzeugt, dass jemand aus dem Verein dahintersteckt, weil ihr Mann seit Jahren der ungeschlagene Champion unter den Züchtern war. Der Verdacht fällt prompt auf seinen größten Rivalen, aber auch die Mitglieder einer Tierschutzorganisation geraten ins Visier der Kommissare ...

