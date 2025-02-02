Verschwörung gegen Naseband (2)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Verschwörung gegen Naseband (2)
23 Min. Folge vom 02.02.2025
Großfahndung nach Michael Naseband: Er soll die Frau eines bekannten Bauunternehmers und den Oberstaatsanwalt erschossen haben. Die Beweise gegen ihn sind erdrückend, seine Kollegen geraten in Erklärungsnot. Nicht nur die Polizei sucht nach dem Kommissar, auch die wahren Täter sind ihm auf den Fersen: Sie wollen mit ihm den einzigen Augenzeugen der beiden Morde beseitigen. Während der Kommissar um sein Leben rennt, arbeiten seine Kollegen fieberhaft an der Auflösung des Falles.
