K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Rache eines Toten
22 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine deutsche Spendenorganisation wegen krimineller Machenschaften. Der Geschäftsführer soll jahrelang Spenden für die Dritte Welt auf sein Schweizer Konto überwiesen haben. Kurz darauf wird der Mann in seinem Haus mit einem Giftpfeil ermordet. Als am Tatort Spuren seines Geschäftspartners gefunden werden, scheint die Sache klar: Der Verdächtige züchtet giftige Pflanzen und ist ein geübter Pfeilschütze ...
