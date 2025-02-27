K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Dunkle Sexgeheimnisse
22 Min.Ab 12
Als ein Familienvater tot zu Hause aufgefunden wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Fest steht, dass er vor seinem Ableben Sex mit dem Mörder gehabt haben muss. Seine Geliebte, mit der er einen handfesten Streit hatte, sowie die betrogene Ehefrau, die nach dem Tod ihres Mannes alles geerbt hätte, stehen unter Verdacht. Doch dann die überraschende Wende: Der Tote hatte Sex mit einem Mann. Welches dunkle Geheimnis steckt hinter dem Mord?
