Über den großen Fluss

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 16
Über den großen Fluss

Folge 16: Über den großen Fluss

23 Min.Ab 12

Ein perverser Killer spielt ein makabres Spiel mit den Kommissaren: Erst finden sie ein abgetrenntes Bein und kurz darauf lässt der Mörder zwei weitere Körperteile der gleichen Frauenleiche auftauchen. Bei der Suche nach dem brutalen Mörder bringen die Ermittler ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit der Toten zu Tage. Gelingt es ihnen, das komplizierte Puzzle so zusammenzusetzen, dass der Killer in die Falle tappt?

SAT.1 GOLD
