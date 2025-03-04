K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Die Gier nach Geld
23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Die Tochter einer wohlhabenden Anwältin wird entführt. Die Mutter ist so verzweifelt, dass sie die Lösegeldübergabe selbst in die Hand nimmt. Und tatsächlich: Kurz darauf taucht ihre Tochter unversehrt wieder auf. Doch bevor es den Kommissaren gelingt, die Entführer zu fassen, verschwindet das Mädchen erneut. Wusste das Opfer etwa zu viel über ihre Entführer? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick