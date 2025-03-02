Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 11vom 02.03.2025
Eine Prostituierte wurde tot geprügelt in einer Fabrik gefunden. Die Spur führt zunächst zu ihrem gewalttätigen Lebensgefährten. Wenige Tage später wird jedoch eine weitere tote Prostituierte mit schweren Misshandlungen am ganzen Körper tot aufgefunden. Die Kommissare stoßen auf eine heiße Spur im Rotlichtmilieu und machen sich auf die riskante Suche nach dem Täter. Doch sie geraten zu tief in die gefährlichen Machenschaften der Unterwelt ...

