Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe geht durch den Magen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 12vom 02.03.2025
Liebe geht durch den Magen

Liebe geht durch den MagenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 12: Liebe geht durch den Magen

23 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

Ein Restaurantkritiker stirbt unerwartet an vergiftetem Essen in einem Gourmet-Tempel. Wollte sich der Koch wegen einer vernichtenden Kritik rächen? Doch kurz darauf wird er selbst Opfer eines Giftanschlags. Die Kommissare finden heraus, dass nicht das Essen im Restaurant, sondern der Wein vergiftet war. Nun führt die Spur zu einem zwielichtigen Winzer, der aber jede Beteiligung an den Anschlägen abstreitet. Können die Kommissare den Giftmörder stellen, bevor er wieder zuschlägt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen