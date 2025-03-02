K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Vampirmord
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann ist in seiner Wohnung verblutet. Der Gerichtsmediziner entdeckt an seinem Hals merkwürdige Wunden, die an einen Vampirbiss erinnern. Die Spur führt zu einer Internet-Zeitung, die über den brisanten Fall berichtet, obwohl er strengster Geheimhaltung unterlag. Ließ sich ein Verrückter vom Vampir-Hype mitreißen und hat selbst zugebissen? Oder wurde der junge Mann für eine reißerische Schlagzeile geopfert?
