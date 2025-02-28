K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Das Todesurteil
23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Als die Kommissare in einer Galerie einen Mann ermordet auffinden, ermitteln sie in unterschiedliche Richtungen. Der Mann muss noch an einem Gutachten über ein besonders wertvolles Gemälde gearbeitet haben - das sich allerdings als Fälschung entpuppte. Steckt die enttäuschte Besitzerin des Wertstücks hinter dem Mord? Doch dann gerät zunehmend die Ehefrau des Toten unter Verdacht. Denn ihr Mann hatte sie in der Tatnacht mit seiner jungen Assistentin betrogen ...
