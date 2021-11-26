Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die üblichen Verdächtigen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 106vom 26.11.2021
Folge 106: Die üblichen Verdächtigen

23 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12

Ein Mitglied der High Society wird entführt. Opfer der Kidnapper ist die Tochter eines vermögenden Unternehmensberaters. Die Liste der Verdächtigen ist lang: Jeder der Hausangestellten hatte die Möglichkeit, die junge Frau zu verschleppen. Die Kommissare müssen sich eine neue Strategie überlegen und finden die Lösung des Falls im kleinsten Detail ...

