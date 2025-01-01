Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der tote Bote

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 107
Folge 107: Der tote Bote

23 Min.Ab 12

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle wird dem Motorradpolizist Thomas S. zum Verhängnis. Ohne Vorwarnung geben die unbekannten Täter Schüsse auf den zweifachen Familienvater ab und verfrachten ihn in den Kofferraum. Die Kommissare versuchen fieberhaft, den schwer verletzten Mann zu finden. Aber die Zeit arbeitet gegen sie. Was hat der Polizist gesehen, dass er dafür sterben musste?

