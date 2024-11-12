K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Das doppelte Lottchen
23 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Die Kommissare finden die Leiche eines Mannes. Als sie der Familie die Todesnachricht überbringen wollen, stehen sie vor einem Problem: Der Tote hatte zwei Meldeadressen, zwei Frauen und zwei Kinder. Er führte ein Doppelleben. Eine prekäre Situation für die Ermittler, denn die Familien wussten nichts davon. Aber der Mörder muss es gewusst haben ...
