Das doppelte Lottchen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 119vom 12.11.2024
Folge 119: Das doppelte Lottchen

23 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Die Kommissare finden die Leiche eines Mannes. Als sie der Familie die Todesnachricht überbringen wollen, stehen sie vor einem Problem: Der Tote hatte zwei Meldeadressen, zwei Frauen und zwei Kinder. Er führte ein Doppelleben. Eine prekäre Situation für die Ermittler, denn die Familien wussten nichts davon. Aber der Mörder muss es gewusst haben ...

