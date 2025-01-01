K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Verlorenes Babyglück
23 Min.Ab 12
Eine Studentin hört Schreie aus dem Zimmer nebenan. Dort wohnt eine hochschwangere junge Frau. Da diese weder öffnet noch auf lautes Rufen reagiert, verständigt die Studentin einen Notarzt. Aber der kann, nachdem die Tür aufgebrochen wurde, nur noch den Tod der Schwangeren feststellen. Jemand hat sie mit einem Kissen erstickt. Unter Verdacht gerät ihr Freund, der nicht erfreut über die Schwangerschaft war ...
