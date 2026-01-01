Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Aus Mangel an Beweisen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 134
Aus Mangel an Beweisen

Folge 134: Aus Mangel an Beweisen

22 Min.Ab 12

Geschlagen, gefoltert und getötet - so kommt eine Leiche per Kurier bei den Ermittlern an. Kommissarin Rietz erkennt den Toten. Sie hat vor zwölf Jahren gegen ihn ermittelt. Der Mann soll damals zwei Frauen ermordet haben. Nachzuweisen war ihm jedoch nichts. Der Fall blieb ungeklärt. Die Leichen der Frauen wurden nie gefunden. Will sein Mörder, dass der Fall endlich aufgeklärt wird?

