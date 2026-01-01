K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 134: Aus Mangel an Beweisen
22 Min.Ab 12
Geschlagen, gefoltert und getötet - so kommt eine Leiche per Kurier bei den Ermittlern an. Kommissarin Rietz erkennt den Toten. Sie hat vor zwölf Jahren gegen ihn ermittelt. Der Mann soll damals zwei Frauen ermordet haben. Nachzuweisen war ihm jedoch nichts. Der Fall blieb ungeklärt. Die Leichen der Frauen wurden nie gefunden. Will sein Mörder, dass der Fall endlich aufgeklärt wird?
