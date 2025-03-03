Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

In der Höhle des Löwen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 14
In der Höhle des Löwen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 14: In der Höhle des Löwen

23 Min.Ab 12

Robert Ritter arbeitet undercover im Lager einer Fabrik. Es besteht der Verdacht, dass über Lieferungen aus dem Ausland Heroin ins Land geschmuggelt wird. Bei einer Hausdurchsuchung werden Kartons mit doppeltem Boden gefunden. Als am nächsten Tag auch noch eine Informantin tot aufgefunden wird, erhärtet sich der Verdacht gegen den Fabrikbesitzer. Kann Robert Ritter den skrupellosen Rauschgiftschmuggler enttarnen?

