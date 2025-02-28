Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nachbar Teufel

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 2
Folge 2: Nachbar Teufel

24 Min.Ab 12

Ein siebenjähriges Mädchen wird von einem Auto angefahren - der Täter ist flüchtig. Als Kommissar Grass den Eltern die Todesnachricht überbringt, äußern die einen bizarren Verdacht: Ihr Nachbar sei der Teufel und wäre für den Tod ihrer Tochter verantwortlich. Tatsächlich stellt sich heraus, dass das Mädchen mit seinem Auto angefahren wurde ... Auf der Beerdigung eskaliert die Situation und bevor die Beamten eingreifen können, übt jemand grausame Rache ...

