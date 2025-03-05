Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 22
23 Min.Ab 12

Ein Schwerverbrecher ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ein Wärter hat ihm geholfen und sogar eine Waffe besorgt. Eine tickende Zeitbombe - doch der Vollzugsbeamte verweigert jede Aussage. Als zwei junge Mädchen in einem Waldgebiet ermordet aufgefunden werden, scheinen die schlimmsten Befürchtungen der Kommissare wahr zu werden. Können sie den entflohenen Häftling fassen, bevor noch mehr Menschen ihr Leben lassen müssen?

