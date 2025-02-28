K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Klassentreffen
22 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht mit einem Unbekannten wird eine junge Frau erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein ehemaliger Schulfreund des Mordopfers wird verdächtigt. Doch der verheiratete Mann streitet alles ab und verstrickt sich in Lügen. Um endlich Klarheit zu bekommen, greifen die Kommissare zu einer List. Sie stellen eine Falle, in die nur der echte Täter tappen kann ...
