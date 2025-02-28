Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4vom 28.02.2025
Folge 4: Klassentreffen

22 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht mit einem Unbekannten wird eine junge Frau erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein ehemaliger Schulfreund des Mordopfers wird verdächtigt. Doch der verheiratete Mann streitet alles ab und verstrickt sich in Lügen. Um endlich Klarheit zu bekommen, greifen die Kommissare zu einer List. Sie stellen eine Falle, in die nur der echte Täter tappen kann ...

