SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 7vom 01.03.2025
23 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Eine Stripperin wird in ihrer Garderobe erstochen. Die Tote hatte ein reges Sexleben, und ihre Affären wurden heimlich gefilmt. Auch der Freund ihrer Chefin zählte zu ihren Liebhabern. Hat ihre Vorgesetzte sie aus Eifersucht ermordet? Als die Tatwaffe in der Wohnung der Chefin gefunden wird, scheint der Fall geklärt. Doch dann die überraschende Wende: Spuren an der Leiche deuten auf einen Mann als Täter ...

