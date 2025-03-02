K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Lebenslänglich Liebe
23 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Kommissarin Rietz begegnet einem Geist aus der Vergangenheit: Vor zehn Jahren half sie bei der Überführung eines Bankräubers. Nun wird seine Leiche plötzlich an einem Flussufer angespült. Sein damaliger Komplize wurde jedoch nie gefasst. Um den Mörder des Bankräubers dingfest zu machen, müssen Rietz und ihre Kollegen den Fall von damals neu aufrollen. Dabei finden sie heraus, dass es in Wirklichkeit mehr als nur einen Komplizen gab ...
