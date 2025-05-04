Zweite Ehe, zweiter MordJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Zweite Ehe, zweiter Mord
23 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Zweite Ehe, zweiter Mord? Ein 40-jähriger Restaurantbesitzer soll seine Frau ermordet haben. Das Kuriose: Vor drei Jahren ermittelte Kommissar Naseband bereits gegen den Mann. Auch seine damalige Ehefrau wurde brutal erstochen. Ein grausamer Zufall? Die Kommissare glauben nicht daran ...
