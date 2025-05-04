Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zweite Ehe, zweiter Mord

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 121vom 04.05.2025
Zweite Ehe, zweiter Mord

Zweite Ehe, zweiter MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 121: Zweite Ehe, zweiter Mord

23 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Zweite Ehe, zweiter Mord? Ein 40-jähriger Restaurantbesitzer soll seine Frau ermordet haben. Das Kuriose: Vor drei Jahren ermittelte Kommissar Naseband bereits gegen den Mann. Auch seine damalige Ehefrau wurde brutal erstochen. Ein grausamer Zufall? Die Kommissare glauben nicht daran ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen