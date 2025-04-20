K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Kantinen-Krieg
23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12
Eine 39-jährige Kantinenangestellte wird in ihrer Wohnung brutal niedergestochen. Ihr Leichnam ist von Messerstichen und Hämatomen übersät. Ein Mord aus Hass? Die Kommissare ermitteln am Arbeitplatz der Toten. Dort herrscht Mobbing-Terror pur - Zickenkrieg, Neid, ausgefahrene Ellbogen. Die Liste der Verdächtigen ist lang ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick