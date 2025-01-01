K11 - Die neuen Fälle
Folge 23: Unter vier Augen
23 Min.Ab 12
Entführung im Live-Stream! Eine junge Frau verschwindet, doch dann lässt der Täter via Live-Übertragung Polizei und Öffentlichkeit daran teilhaben, wie das Opfer langsam verdurstet. Eine Spur führt die Kommissarinnen Alexandra Rietz und Daniela Stamm zu einem Häftling ins Gefängnis. Der verurteilte Serienkidnapper scheint seinen Nachahmer zu kennen, doch er stellt eine ungewöhnliche Bedingung ...
