K11 - Die neuen Fälle

Feind Nr. 1: Naseband

SAT.1Staffel 4Folge 23vom 07.03.2022
Feind Nr. 1: Naseband

Feind Nr. 1: NasebandJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 23: Feind Nr. 1: Naseband

22 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12

Als erfolgreicher Hauptkommissar hat Michael Naseband bereits zahlreiche Verbrecher hinter Gitter gebracht und unschuldige Leben gerettet. Doch nun steht er auf der Abschussliste! Verleumderische Fahndungs-Plakate, Stalking und ein Bombenanschlag - jemand versucht, Kommissar Naseband aus dem Weg zu räumen! Schafft es der Ermittler jetzt auch, sich selbst zu beschützen?

