K11 - Die neuen Fälle
Folge 23: Feind Nr. 1: Naseband
22 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
Als erfolgreicher Hauptkommissar hat Michael Naseband bereits zahlreiche Verbrecher hinter Gitter gebracht und unschuldige Leben gerettet. Doch nun steht er auf der Abschussliste! Verleumderische Fahndungs-Plakate, Stalking und ein Bombenanschlag - jemand versucht, Kommissar Naseband aus dem Weg zu räumen! Schafft es der Ermittler jetzt auch, sich selbst zu beschützen?
