SAT.1Staffel 4Folge 1vom 27.09.2024
23 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12

Dein Freund und Helfer: Eine verängstigte Frau gibt an, von einem uniformierten Polizisten vergewaltigt worden zu sein. Tatsächlich finden die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler am Tatort den Dienstausweis von Stehlers Polizeikumpel. Er glaubt an die Unschuld des Freundes, doch die Beweislast ist erdrückend ...

SAT.1
