K11 - Die neuen Fälle
Folge 1: Dein Freund und Helfer
23 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Dein Freund und Helfer: Eine verängstigte Frau gibt an, von einem uniformierten Polizisten vergewaltigt worden zu sein. Tatsächlich finden die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler am Tatort den Dienstausweis von Stehlers Polizeikumpel. Er glaubt an die Unschuld des Freundes, doch die Beweislast ist erdrückend ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick