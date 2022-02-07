Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 07.02.2022
Folge 5: Spionin im Kinderzimmer

23 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12

Im eigenen Bett und im Schlaf erschossen - so finden die Kommissare Michael Naseband und Daniela Stamm ein älteres Ehepaar in deren Villa vor. Als die Ermittler das Überwachungsvideo auswerten, trauen sie ihren Augen nicht: Die kleine Enkelin der Toten hat den Mörder - einen Clown - selbst ins Haus gelassen ...

