SAT.1Staffel 4Folge 12vom 27.12.2024
Folge 12: Stille Wasser

23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Ein Therapeut wird erstochen von seiner sexsüchtigen Patientin gefunden. Im Kalender des Toten taucht immer wieder ein rot markierter Name auf, doch niemand scheint diesen Patienten zu kennen. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter versuchen, das Geheimnis um den Unbekannten zu lösen und geraten dabei selbst ins Visier ...

