K11 - Die neuen Fälle
Folge 11: Böse Mädchen
23 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12
Kommissar Ritter wird noch am Tatort verhaftet. Er hatte zusammen mit Charlie Fuchs bei einer Reihe von Einbrüchen ermittelt, doch die Meisterdiebin war ihnen immer einen Schritt voraus. Ein schlimmer Verdacht kommt auf: Hat ihn die schöne Diebin in ihren Bann und auf die falsche Bahn gezogen? Hat Ritter sie mit Informationen versorgt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick