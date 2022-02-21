Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Böse Mädchen

SAT.1Staffel 4Folge 11vom 21.02.2022
Böse Mädchen

Böse MädchenJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 11: Böse Mädchen

23 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12

Kommissar Ritter wird noch am Tatort verhaftet. Er hatte zusammen mit Charlie Fuchs bei einer Reihe von Einbrüchen ermittelt, doch die Meisterdiebin war ihnen immer einen Schritt voraus. Ein schlimmer Verdacht kommt auf: Hat ihn die schöne Diebin in ihren Bann und auf die falsche Bahn gezogen? Hat Ritter sie mit Informationen versorgt?

