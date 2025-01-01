K11 - Die neuen Fälle
Folge 8: Eine Million für einen Finger
23 Min.Ab 12
Ein angesehener Strafverteidiger bekommt einen abgeschnittenen Finger zugeschickt. Angeblich gehört er seinem Sohn, doch der Staranwalt ist überzeugt, sein verhasstes Kind hat alles nur inszeniert, um an sein Geld zu kommen. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler gehen der Entführung nach und sind schockiert, als das nächste Paket auftaucht ...
