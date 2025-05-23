Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Durst ist schlimmer als Heimweh

SAT.1Staffel 4Folge 33vom 23.05.2025
Durst ist schlimmer als Heimweh

Durst ist schlimmer als HeimwehJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 33: Durst ist schlimmer als Heimweh

22 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Ein Rheinländer und Neu-Münchner wird brutal attackiert, seine Stirn mit "HAUT AB!" beschmiert. Das Opfer ist sich sicher: sein ur-bayerischer Nachbar will ihn loswerden! Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter stoßen in der Kneipe des Verletzten auf weitere Probleme der Kölner Frohnatur. Geht es hier tatsächlich nur um einen Kampf der Kulturen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen