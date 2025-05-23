Durst ist schlimmer als HeimwehJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 33: Durst ist schlimmer als Heimweh
22 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Ein Rheinländer und Neu-Münchner wird brutal attackiert, seine Stirn mit "HAUT AB!" beschmiert. Das Opfer ist sich sicher: sein ur-bayerischer Nachbar will ihn loswerden! Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter stoßen in der Kneipe des Verletzten auf weitere Probleme der Kölner Frohnatur. Geht es hier tatsächlich nur um einen Kampf der Kulturen?
