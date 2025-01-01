K11 - Die neuen Fälle
Folge 37: Mutterinstinkt
22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Ausgerechnet am Muttertag wird eine Frau von einem Lieferwagen angefahren. Ihre Tochter muss den Unfall mit ansehen und bangt um das Leben ihrer Mutter, die ins Koma fällt. Die Kommissare Robert Ritter und Phillip Stehler begeben sich auf eine rätselhafte Spurensuche nach dem Täter und seinem Motiv. Was sie dabei ans Licht bringen, raubt nicht nur den beiden Ermittlern den Atem.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick