K11 - Die neuen Fälle

Mutterinstinkt

SAT.1Staffel 4Folge 37vom 01.01.2025
Folge 37: Mutterinstinkt

22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Ausgerechnet am Muttertag wird eine Frau von einem Lieferwagen angefahren. Ihre Tochter muss den Unfall mit ansehen und bangt um das Leben ihrer Mutter, die ins Koma fällt. Die Kommissare Robert Ritter und Phillip Stehler begeben sich auf eine rätselhafte Spurensuche nach dem Täter und seinem Motiv. Was sie dabei ans Licht bringen, raubt nicht nur den beiden Ermittlern den Atem.

SAT.1
