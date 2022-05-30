Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Der fremde Sohn

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 30.05.2022
Der fremde Sohn

K11 - Die neuen Fälle

Folge 41: Der fremde Sohn

22 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12

Ein erfolgreicher Manager erfährt durch ein Erpresservideo, dass er offenbar Vater ist. Die Entführer fordern 2 Millionen oder das Opfer muss sterben. Die plötzliche Vaterschaft, die sozialen Verhältnisse des fremden Sohnes und die skrupellosen Erpresser halten für die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband so einige Überraschungen parat.

