K11 - Die neuen Fälle
Folge 48: Verstummte Angst
22 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Eine Zehnjährige wird von drei maskierten Tätern entführt und im Keller eingesperrt. Neun Jahre nach ihrer Befreiung spricht das traumatisierte Mädchen noch immer kein Wort. Michael Naseband und Philipp Stehler rollen den damaligen Fall erneut auf, um dem Opfer den Weg in ein normales Leben zu ermöglichen. Doch erträgt die junge Frau die Konfrontation mit der Vergangenheit?
