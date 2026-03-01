Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 2vom 17.03.2026
Folge 2: Ein ungleiches Paar

39 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Am 30. August 2010 werden in Salem, Oregon, David und Marilyn Jondle brutal ermordet in ihrer Garage gefunden. Die Ermittlungen führen zunächst ins Leere, doch bald rückt Cindy Beck, die Freundin von Andrew Jondle, dem Sohn der Opfer, ins Zentrum der Verdachtsmomente. Zwischen Geheimnissen und überraschenden Enthüllungen spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu.

SAT.1 GOLD
