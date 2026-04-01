Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 9: Die Schwarze Witwe
40 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Am 18. März 1998 wird der renommierte Polizist Joel Shanbrom mit drei Schüssen auf seiner eigenen Couch hingerichtet aufgefunden. Seine Frau behauptet, sie habe sich mit dem vierjährigen Sohn während des vermeintlichen Angriffs im Bad verschanzt. Doch Zweifel wachsen, als sie kurz nach seinem Tod die Lebensversicherung einlöst und bald darauf erneut heiratet. Für die Ermittler verdichtet sich das Bild einer inszenierten Tat, hinter der ein kalt kalkulierendes Motiv stehen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 13
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