Comedian trifft auf die KochkunstJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 1: Comedian trifft auf die Kochkunst
16 Min.Folge vom 05.02.2017Ab 6
Ob Sportlern, Wissenschaftler oder Unternehmer – das KitchenCase hat sich bereits vielfach bewährt, um die Schweizer Mittagskultur zu retten! Auch zum Staffelstart gibt es eine besondere kulinarische Herausforderung: Ein Comedian trifft auf die Kochkunst!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick