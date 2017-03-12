Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 6vom 12.03.2017
16 Min.Folge vom 12.03.2017Ab 6

Essen nur aus der Mikrowelle? Nein, danke! Mehr Abwechslung ist gefragt – und das soll auch für Veganer und Vegetarier passen. Die First Floor Gestaltungsschule in Zürich ruft nach Torstens Hilfe. Da lässt er sich nicht lange bitten und eilt zu ihnen!

