SAT.1Staffel 3Folge 7vom 19.03.2017
16 Min.Folge vom 19.03.2017Ab 6

Der Coiffeur-Salon der Familie Ottiger braucht Unterstützung – allerdings nicht beim Haare schneiden, sondern in der Küche. Mit Torstens KitchenCase planen sie, ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen für ihre Mitarbeiter zuzubereiten. Ob das klappt?

