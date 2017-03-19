Gemeinsam zum perfekten MittagessenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 7: Gemeinsam zum perfekten Mittagessen
16 Min.Folge vom 19.03.2017Ab 6
Der Coiffeur-Salon der Familie Ottiger braucht Unterstützung – allerdings nicht beim Haare schneiden, sondern in der Küche. Mit Torstens KitchenCase planen sie, ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen für ihre Mitarbeiter zuzubereiten. Ob das klappt?
