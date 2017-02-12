Kulinarische Überraschung im TunnelJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 2: Kulinarische Überraschung im Tunnel
16 Min.Folge vom 12.02.2017Ab 6
Ein neuer Hilferuf: Stefan von ARGE Tunnel Rosshäusern bittet Torsten, vorbeizukommen und die Mitarbeiter mit einem Überraschungsmenü zu verwöhnen! Das Besondere daran: Das Kochen findet direkt im Tunnel statt. Eine anspruchsvolle Aufgabe für Torsten!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick