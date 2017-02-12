Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kulinarische Überraschung im Tunnel

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 12.02.2017
16 Min.Folge vom 12.02.2017Ab 6

Ein neuer Hilferuf: Stefan von ARGE Tunnel Rosshäusern bittet Torsten, vorbeizukommen und die Mitarbeiter mit einem Überraschungsmenü zu verwöhnen! Das Besondere daran: Das Kochen findet direkt im Tunnel statt. Eine anspruchsvolle Aufgabe für Torsten!

