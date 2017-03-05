Von der Piste in die mobile KücheJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 5: Von der Piste in die mobile Küche
16 Min.Folge vom 05.03.2017Ab 6
Abfahrt in Formation: Das Demo-Team Adelboden rast die Piste hinunter! Während das auf der Piste perfekt klappt, sieht es in der Küche weniger rund aus. Hilfe ist gefragt! Kochen im Schnee mit Torsten und seinem KitchenCase - eine echte Herausforderung!
