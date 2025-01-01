Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Café Sehnsucht

SAT.1Staffel 1Folge 62
Café Sehnsucht

Café SehnsuchtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 62: Café Sehnsucht

23 Min.Ab 12

Eine Jugendliche rastet beim Kellner völlig aus und verletzt sich dabei. Allgemein ist das Mädchen sehr dünnhäutig und geht sofort an die Decke: Ist die Pubertät schuld oder steckt hinter ihrem Verhalten eine ganz andere Sorge? Ein Siebenjähriger verlässt nach einem Umzug das Haus nicht mehr und weist einen starken Ausschlag auf. Belastet ihn der Umzug so sehr, dass er sogar unter psychosomatischen Symptomen leidet oder steckt vielleicht eine ganz andere Angst dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen